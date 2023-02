Onze tv-tips: leven met autisme, recht op de waarheid en een detective

Inside our autistic minds

BBC2, di, 22u

Hoe is het om te leven met een autismespectrumstoornis? Bij de Britse presentator Chris Packham werd de diagnose pas enkele jaren geleden gesteld. Sindsdien wordt hij overspoeld met berichten van mensen met autisme. Als ervaringsdeskundige is hij de perfecte persoon om hen ten volle te begrijpen en zoekt hij op om na te gaan wat autisme exact is. Zijn er alleen maar nadelen, of ook voordelen? (tove)

Undercover in Nederland

Play7, di, 20.35u

In Nederland al jaren een vaste waarde. Alberto Stegeman gaat met een verborgen camera op pad om duistere zaken aan het licht te brengen. Daarvoor gaat hij ook de confrontatie aan met de daders, en dat is soms bijzonder spannend. Deze keer wordt zijn hulp ingeroepen door de familie van een tienermeisje. Ze beweert verkracht te zijn door een bekende van het gezin, maar de politie wil niks doen. (tove)

Shaft

VTM4, di, 20.35u

Detective Shaft arresteert de racistische Walter. Maar Wade komt weer vrij door invloed en geld van zijn rijke vader en omdat de enige ooggetuige spoorloos is. Als Wade opnieuw wordt opgepakt, wil Shaft die ene ooggetuige vinden en Wade achter de tralies zetten. Een remake van de film uit de jaren 70 met hetzelfde titelpersonage, maar wel een geheel ander verhaal. Samuel L. Jackson is cooler dan Richard Roundtree. (tove)