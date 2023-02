McLaren presenteert de MCL60: een F1-bolide met een speciaal eerbetoon

Het McLaren F1 team heeft haar nieuwe wagen voor het F1-seizoen 2023 voorgesteld. De MCL60 bouwt verder op de wagen van vorig jaar maar is tegelijkertijd ook een eerbetoon aan het 60-jarig bestaan van McLaren, toen Bruce McLaren in 1963 McLaren oprichtte.

Vanuit haar thuisbasis in Woking werd de McLaren MCL60 aan het grote publiek voorgesteld. Niet geheel verrassend is de kleur papaya opnieuw nadrukkelijk aanwezig in de livery van de wagen. Weinig verschil wat de kleur betreft maar op het vlak van de rijders des te meer. Norris krijgt er met Oscar Piastri immers een ander jong racetalent naast zich. Voor Piastri schoof McLaren de teleurstellende Daniel Ricciardo aan de kant.

McLaren blijft ondertussen ook verder bouwen aan haar terugkeer naar de absolute top van de Formule 1. Vorig jaar hoopte het om van de introductie van de nieuwe generatie F1-bolides gebruik te maken om de kloof met de absolute top van de Formule 1 verder te dichten. De MCL60 moet hiervoor nu dus wel gaan zorgen ...

