Twee Rode Duivels maken kans op plaats in ‘Team van het Jaar’ tijdens The Best Fifa Football Awards

Doelman Thibaut Courtois (Real Madrid) en middenvelder Kevin De Bruyne (Manchester City) zijn opgenomen in een selectie van 26 spelers die kans maken op een plaats in het Team van het Jaar dat wordt bekendgemaakt op de “The Best FIFA Football Awards”. De wereldvoetbalbond gaf de namen maandag vrij.

Courtois is een van de drie genomineerden, naast de Braziliaan Alisson Becker (Liverpool) en de Argentijnse wereldkampioen Emiliano Martinez (Aston Villa). Bij de middenvelders zijn er net als bij de verdedigers acht spelers genomineerd. De Bruyne ligt in de balans met de Engelsman Jude Bellingham (Dortmund), de Braziliaan Casemiro (Real, nu Manchester United), wereldkampioen Enzo Fernandez (Benfica, nu Chelsea), de Kroaat Luka Modric (Real Madrid), de Spanjaarden Gavi en Pedri (Barcelona) en de Uruguayaan Federico Valverde (Real).

Voorin gaat het tussen zeven spelers, allemaal vedetten zoals Karim Benzema, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar en Cristiano Ronaldo. Benzema, Mbappé en Messi werden vorige week al genomineerd voor de trofee van Speler van het Jaar.

Het elftal bestaat uit een doelman en drie spelers uit elke linie, plus de speler die de top drie niet haalde maar afviel met het hoogste aantal stemmen. Op 27 februari wordt de World 11 bekendgemaakt op de “The Best FIFA Football Awards”-ceremonie in Parijs. De verkiezing van het wereldelftal is opgezet door de internationale spelersvakbond FIFPro en bestaat sinds 2005. Alleen profvoetballers mogen stemmen.

De Bruyne haalde het team al in 2020 en 2021. Eden Hazard kreeg een plaatsje in 2018 en 2019.