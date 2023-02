Red Flames stomen zich klaar voor toernooi in Engeland: “Sportief een grote uitdaging, maar we willen de volgende stap zetten”

Dinsdagnamiddag vliegen de Red Flames naar Engeland. Donderdag volgt dan de eerste wedstrijd tegen Italië, dat revanche zal willen voor het afgelopen EK. Toen plaatsten de Flames zich in de laatste groepswedstrijd voor de kwartfinale ten koste van de Italianen. Zondag volgt het duel met Zuid-Korea en volgende week woensdag wacht dan Europees kampioen Engeland.

Bondscoach Ives Serneels kan daarbij niet rekenen op Jassina Blom en Amber Tysiak, beiden zijn geblesseerd. Maar hij hoopt dat enkele jongeren zich tonen. Zo riep hij bijvoorbeeld Michelle Colson (Anderlecht), Fran Meersman (AA Gent), Valesca Ampoorter (OHL), Marie Detruyer (OHL) en Welma Fon (Standard) op. “Een aantal speelsters kloppen hard op de deur, ik hoop dat ze na het toernooi ook in de kamer staan. Ik ben benieuwd hoe ze zich zullen integreren in de groep. Ik plan om iedereen wat te laten spelen. Er zal bijvoorbeeld niemand twee wedstrijden na elkaar 90 minuten spelen.”

Goede voorbereiding

Vorig jaar zaten de Flames rond deze tijd van het jaar in Spanje voor de Pinatar Cup, een toernooi tegen traditioneel wat kleinere landen. “De Arnold Clark Cup is sportief gezien een grotere uitdaging”, verklaart Serneels de keuze voor de toernooi in Engeland dit keer. “We hebben niet getwijfeld toen we een uitnodiging voor dit toernooi kregen. De uitdaging is om tegen de topteams meer kansen te creëren. Dat is de volgende stap die we moeten zetten, want qua organisatie staan we er wel.”

Met welke ambities de Flames naar Engeland trekken? “Natuurlijk willen we winnen, maar dit is vooral een goede voorbereiding op de Nations League die eraan komt in september. Matchen tegen kleinere landen zoals Kosovo en Albanië zitten er in de Nations League niet meer tussen dus willen we in de voorbereiding ook wat vaker tegen topteams spelen.”