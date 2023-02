SID-in Genk: “Sta ik sterk genoeg om vanuit TSO of BSO richting hoger onderwijs te stappen?”

Na de virtuele bezoeken de voorbije jaren kunnen zesdejaars deze week weer in levenden lijve naar de SID-in in Genk afzakken met al hun vragen over opleidingen. Zoals Norah: “Ik kom niet uit het ASO en wil verder studeren. Ga ik geen te grote achterstand op mijn medestudenten hebben?”

Studenten kunnen weer in levenden lijve naar de Sid-in. — © rr

Van 16 tot en met 18 februari kunnen de laatstejaars secundair zich op de SID-in in de Genkse Limburghal weer informeren over voortstuderen. En niet alleen de ASO’ers, ook steeds meer leerlingen uit het BSO, TSO en KSO zetten de stap richting hoger onderwijs. Die stap is misschien niet altijd even evident, maar zeker niet onmogelijk. “Zo heeft Hogeschool UCLL 5.490 studenten van wie er 2.624 uit het TSO, 422 uit het BSO en 93 uit het KSO komen”, telt Erik De Winter van de dienst studiekeuzevoorlichting.

Norah Augustinas uit Hasselt is leerlinge Sociaal Technische Wetenschappen aan het i-MaS in Stevoort, een TSO-richting. “Ik wil de academische bachelor Biologie volgen aan de UHasselt, maar ik heb wat last van faalangst. Ga ik niet achterlopen op andere studenten? Ik vrees een achterstand te hebben voor wiskunde, chemie en fysica. Ik probeer bij te benen door bij te leren, maar zal dat voldoende zijn?”

Opfriscursussen

Norah is niet de enige die zich daar zorgen over maakt. We schotelen haar vraag meteen voor aan de UHasselt. “Voorkennis uit het secundair onderwijs is zeker relevant voor wiskunde, chemie, fysica en talen”, schetst coördinator Sarah Timmermans. “Gelukkig is er aan de UHasselt heel wat begeleiding waar studenten gebruik van kunnen maken. Aan het begin van het academiejaar organiseren we sessies over studiemethoden. Daarnaast kan je bij je inschrijving voor heel wat opleidingen een opfrissing volgen voor een aantal belangrijke vakken. We noemen dit de septembercursussen. Voor Wiskunde hebben we ook een platform gemaakt dat vrij beschikbaar is voor leerlingen om zowel de theorie bij te spijkeren als om zelf met oefeningen aan de slag te gaan. Geneeskundestudenten kunnen een coachingstraject volgen om zo beter voorbereid te zijn op het ingangsexamen voor arts. Onder de noemer Student Teach geven studenten die al enkele jaren ervaring hebben bijles aan wie het nodig heeft. En ja, sommige studenten zullen tussen de lessen door meer moeten voorbereiden of zelfstandig moeten werken.”

Eerlijk en gemotiveerd

Wat ook je vooropleiding is, voor elk type student is er een type vervolgopleiding. “Toch raden we leerlingen met twijfels aan om de zes stappen van het studiekeuzeproces goed te doorlopen”, weet Elke Martens van Hogeschool PXL. Deze stappen kan je online terugvinden. “Op die manier kunnen ze eerlijk voor zichzelf uitmaken of hun studievaardigheden en hun motivatie sterk genoeg zijn om met een bepaalde opleiding te starten. Eens de keuze gemaakt is, zijn er voor de start al opfriscursussen. Hier herhalen we nog eens de basis van een bepaald vak. Zo kan je bijvoorbeeld je Frans opfrissen voordat je aan een opleiding Bedrijfsmanagement start. Mocht tijdens het academiejaar het studeren nog moeilijk verlopen, dan bieden we verschillende workshops en leerateliers aan om studenten te ondersteunen.”

Een goede voorbereiding is het halve werk. “Informeer je goed. Maak gebruik van de infomomenten, openlesdagen, onthaaldagen of de SID-in om vragen te stellen”, pikt Rita Janssen van de studieadviesdienst aan Hogeschool UCLL in. “Aarzel niet om begeleiding te vragen. Weet dat een goede voorbereiding je zelfvertrouwen verhoogt en zorgt voor een vlotte overgang. Ook aan de UCLL kan je zomercursussen wiskunde en chemie volgen om je kennis bij te spijkeren of op te frissen. Op onze kick-offdagen kan je dan weer op voorhand terecht om de drempel te verlagen.”

Toelatingsproef

Luca School of Arts in Genk is een beetje een buitenbeentje. “Voor het merendeel van onze bacheloropleidingen polsen wij op voorhand naar de artistieke potentie en motivatie via een toelatingsproef”, verduidelijkt opleidingshoofd Dirk Reynders. “We doen dit aan de hand van een motivatiegesprek en via enkele opdrachten. Breng een portfolio mee, meestal is dat geen probleem voor wie creatief bezig wil zijn. Dat wil niet zeggen dat je hier niet vanaf nul kunt beginnen, maar enige affiniteit is toch belangrijk. Er zijn leerlingen Chemie uit het middelbaar die nu bijvoorbeeld Gamedesign studeren. Iedereen die creatief bezig is of wil zijn, zal hier zijn of haar goesting vinden.”