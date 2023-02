Onze vakantietips: dansen op een kindercarnavalsfeest of schattige galloways voeren in het bos

Kies jij dit weekend voor een warm dekentje van melancholische deuntjes, trek je liever de wandelschoenen aan of ga je voor een verkleedpartijtje met de kinderen? Er is ook deze week van alles te beleven in jouw buurt.

Warme sounds in hartje winter

Het Winter Tales Festival van De Velinx in Tongeren is een hartverwarmend festival met broze sounds in een dromerige sfeer. Het festival is aan z’n zesde editie toe, een editie met een internationale line-up voor een onvergetelijke avond. Zo is de Deense componist Jacob David te gast. Hij brengt zijn tweede album Mursejler in primeur. Verder komt Wooden Elephant langs met een strijkkwintet en extra instrumentarium als wijnglazen, stemvorken en aluminiumfolie. Tot slot is er nog het filmisch concert van Ansatz der Maschine, de zevenkoppige band die hun nieuwe plaat Tunguska live komt voorstellen.

Op 18/2 vanaf 19.30 uur in De Velinx, Dijk 111 in Tongeren. Info: www.develinx.be

De Velinx geeft vijf duotickets weg voor dit warme muziekfestival. Reageer snel en mail je gegevens (naam, adres, telefoon) naar info@develinx.be. De winnaars worden vrijdag 17 februari persoonlijk gecontacteerd.

© Ansatz der Maschine

Legendes op zevende editie van Fumprock

Voor de rockers onder ons: op zaterdag 18 februari vindt de zevende editie van Fumprock in Diepenbeek plaats. Er staan dit keer echte legendes op het podium met Rudeboy en dj DNA, twee spilfiguren van de legendarische band Urban Dance Squad. Verder kan je The Sha-La-Lee’s van Sore Loser-gitarist Cedric Maes aan het werk zien. King Hiss geeft een afscheidsconcert en verder staan ook Faux Noir, Nachos for Machos en Clochards Deluxe op het podium. Er rijdt trouwens een gratis festivalbus door Diepenbeek en Hasselt.

Op 18/2 vanaf 16.45 uur in OC Rooierheide, Rooierheidestraat 100 in Diepenbeek. Info: www.fumprock.be

© The Sha-La-Lee’s

Op keienexpeditie in Dilsen-Stokkem

Wist je dat keien en stenen een schat aan informatie bevatten over het ontstaan van een landschap? Ook in het natuurgebied Negenweerd-Kerkeweerd in Dilsen-Stokkem vertellen de keien een heel verhaal. Extra bijzonder hier is de invloed van de Maas doorheen de jaren. Trek mee op pad met stenenexpert Peter en word een kei in het herkennen van stenen.

Op 19/2 om 14 uur in Visitor Center De Wissen, Negenoordlaan 2 in Dilsen-Stokkem. Info: www.limburgs-landschap.be

© Limburgs Landschap

De bijzondere wereld van fossielen

Schuilt er een paleontoloog in jou? Dat kan je komen ontdekken tijdens een workshop fossielen in Genk. Je maakt er kennis met de bijzondere wereld van fossielen: van dinosaurussen tot ammonieten, fossiele planten en meer. Hoe ontstaan fossielen en wat vertellen ze ons? Tijdens de workshop maak je zelf fossielen en puzzel je een skelet in elkaar.

Op 23/2 van 14 tot 16 uur in Cosmodrome, Planetariumweg 18-19 in Genk. Info en inschrijven kan via: www.kattevennen.be/nl/activiteiten/workshop-fossielen-23-februari-of-13-april/25/

© Stad Genk

De Sex Pistols van de folk

Ze werden door John Davis, die de opnames van Led Zeppelin remasterde, de Sex Pistols van de folk genoemd. Het Britse trio The Trials of Cato liet zich op korte tijd goed opmerken. In 2019 wonnen ze de BBC Radio 2 Folk Award voor het beste album, tevens hun debuut Hide and Hair. Ze brengen in Leopoldsburg een eerbetoon aan tradities, maar vormen tegelijk oud materiaal om tot iets energiek en modern met stampende melodieën en boeiende verhalen.

Op 18/2 om 20.15 uur in CC Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg. Info & tickets: www.ccleopoldsburg.be

© The Trials of Cato

Abdijsite Herkenrode in het donker

De gebouwen en de omgeving van de abdijsite Herkenrode in Hasselt stralen een bepaalde charme uit, ook in het donker. Samen met Landelijke Gilde Kuringen ga je op stap tijdens een unieke avondwandeling. Uitzonderlijk zal het Engels Park ook toegankelijk zijn na zonsondergang. Onderweg zijn er tussenstops met een hapje en een drankje, zo lang de voorraad strekt. Wandelen zonder hapjes kan altijd.

Op 18/2 met vertrek tussen 18.30 en 20 uur aan het Poortgebouw van Abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4 in Hasselt. Info: www.abdijsiteherkenrode.be/agenda/unieke-winterwandeling-met-zaklamp

© RR

Carnaval op maat van kinderen

Het carnavalsseizoen draait op volle toeren. Kinderen vinden het geweldig. Daarom organiseert Koninklijke Harmonie Sint-Elisabeth in Dilsen-Stokkem een echte kindercarnavalsnamiddag ‘Moeder, de vastelaovend kùmp aan’. Na de kinderstoet is er een kindercarnavalsfeest met muziek, animatie en een wedstrijd waarbij de beste verklede kinderen een prijs kunnen winnen.

Op 21/2 met om 14.11 uur vertrek van de stoet aan zaal Sint-Elisabeth, G. Ruttenstraat 21 in Dilsen-Stokkem. Info: www.kshsintelisabeth.be

© Shutterstock

Erhan en Herman samen op de planken

Erhan Demirci en Bart Herman trekken samen door Vlaanderen. Ze houden ook halt in CC De Adelberg in Lommel. In hun voorstelling cruisen ze langs Turkse kleinkunst en Vlaamse kebab. Met de muziek van Bart als basis, aangevuld met Vlaamse klassiekers en Turkse pareltjes die door de heren geanalyseerd wordt, brengen ze een verhaal over gelijkenissen en verschillen.

Op 18/2 om 20.15 uur in CC De Adelberg, Adelbergpark in Lommel. Info: www.ccdeadelberg.be

© Tine De Wilde

Verkleden met Bobbie

Spannend! Bobbie en Trix zijn uitgenodigd voor een verkleedfeestje. Maar hoe gaan ze zich verkleden? Gaan ze als robots, piraten of nog als iets anders? Je ontdekt het tijdens een voorleesmoment in de Clavis Conceptstore in Hasselt. Daarna is het jouw beurt. Hoe ga jij je verkleden tijdens dit grote verkleedfeest?

Op 18/2 om 15 uur in de Clavis Conceptstore, Herkenrodeabdij 4b in Hasselt. Info: www.clavisbooks.com

© Clavis Uitgeverij

Voeren van de galloways

Galloway runderen zijn ideale grazers in natuurgebieden vanwege hun rustig karakter. Het rund dankt z’n naam aan het gelijknamige graafschap in Schotland. Typische kenmerken zijn het lange golvende haar en ze hebben geen hoorns. Op zondag 19 februari neemt een ervaren gids van Natuurpunt Genk je mee om de galloway runderen te voederen.

Op 19/2 om 14 uur op de parking tegenover de Slagmolen, Slagmolenweg 76 in Genk. Info & inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda/voeren-van-de-koeien-58349

© RR

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 18 februari

Help mee in de natuur

Samen met andere natuurliefhebbers help je op een perceel in de natuur de houtkant inkorten.

Bankje naast de veldweg, Opleeuwstraat in Borgloon.

Om 9 uur

Zaterdag 18 februari

Internationale Carnavalsstoet

Door de straten van Genk trekt de internationale carnavalsstoet. Verder kan je genieten van een winterkermis.

Grote Markt in Genk

Om 13.33 uur

Basistarief: gratis

Zondag 19 februari

Off Road Bilzen

Offroad Bilzen heeft voor elk wat wils. Ben je een wandelaar, een recreatieve loper of hou je van wat uitdaging? Ook voor de kids is er een leuke loopactiviteit.

Sportpark Katteberg, Zeepstraat 46 in Bilzen.

Vanaf 8 uur

Basistarief: 10 euro

PODIUM

Zaterdag 18 februari

Anatole

In Anatole van Compagnie Marius houdt Anatole er als levensgenieter verschillende minnaressen op na. Zelf neemt hij trouw niet zo nauw, maar hij is wel beducht voor de ontrouw van zijn vrouwen.

CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder.

Om 20.15 uur

Basistarief: 18 euro

Zaterdag 18 februari

Get Up, Stand Up

Met Get Up, Stand up! gaat ‘Nuff Said op zoek naar vers comedytalent. Na enkele edities met de grote namen is het hoog tijd voor een flinke portie vers talent. MC van de avond is Jeron Dewulf.

C-Mine, C-mine 10 in Genk.

Om 20.15 uur

Basistarief: 10 euro

Zaterdag 18 februari

Bommen boven Berlijn

Een ontroerend oorlogsverhaal vol liefde en verwondering over twee zussen die ondergedoken leven terwijl de bommen hen rond de oren vliegen.

CC Het Loo, Vismarkt z/n in Tessenderlo

Om 20 uur

Zaterdag 18 februari

Amelie Albrecht

Amelie kreeg haar hele leven te horen dat ze nergens zou komen met haar grote mond en neiging om alles in het belachelijke te trekken. Het leverde haar in 2018 wel de Humo’s Comedy Cup op. Amelies humor wordt gekenmerkt door een stevige portie je-m’en-foutisme en zelfrelativering.

Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72 in Maaseik.

Om 20.15 uur

Basistarief: 16 euro

CONCERT

Zaterdag 18 februari

Made in Peer

In Made in Peer brengt Kevin Houben lokaal talent samen. Dit keer staan Cedric Honings, Joren Rubens, Toon van Geyseghem en Michiel Kelchtermans op de planken met vernieuwende combinaties en geluiden

BICC – ’t Poorthuis, Zuidervest 2a in Peer.

Om 20.30 uur

Basistarief: 10 euro

WANDELEN

Zondag 19 februari

Duivelsbroektocht

Wandeling met afstanden van 3, 7, 9, 10 en 19 km door bos en natuur van de Heikant tot Vosheide, richting de Hoogmolen, Berenheide en Duivelsbroeken.

Schutterslokaal Ellikom, Schoolstraat 26 in Oudsbergen.

Van 7 tot 17 uur

Basistarief: 1,5 euro

Zondag 19 februari

Wandeling in De Maten

Het natuurgebied De Maten is een van de oudste natuurgebieden van Vlaanderen. De wandelroute Diepenbekerbos - een gebied voor tal van water- en zangvogels - is ideaal om kennis te maken met De Maten.

Parking aan de Havenlaan 112 in Diepenbeek.

Om 14 uur

Basistarief: 2 euro

FIETSEN

De Peltercrossers organiseren een MTB Wintertocht met afstanden van 13, 23, 43 en 53 kilometer door het grootste bos van Vlaanderen: Bosland.

Café Holheide, Heikapperstraat in Pelt.

Van 7.30 tot 11 uur

Basistarief: 4 euro