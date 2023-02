Dat belooft voor het EK indoor: Tibo De Smet is Europese atleet van de maand

Tibo De Smet is door European Athletics uitgeroepen tot atleet van de maand januari, zo bevestigt de organisatie maandag.

De 23-jarige Oost-Vlaming verbeterde op 22 januari het Belgische record op de 800 meter indoor in Luxemburg. Met een scherpe 1:45:04 dook hij ruim een seconde onder de besttijd van Eliott Crestan (1:46.11). Tegelijk plaatste hij zich voor het EK in zaal begin maart in Istanboel.

Dit jaar liep alleen de Keniaan Noah Kibet sneller. Afgelopen zaterdag won die in New York in 1:44.98.