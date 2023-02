Vergunning opgeheven van opvang in Maldegem met te veel kinderen

Het Vlaams Agentschap Opgroeien heeft vorige week dinsdag beslist om de vergunning van de opvang “De Zoete Inval” in het Oost-Vlaamse Maldegem op te heffen. “Er waren herhaalde vaststellingen dat de onthaalouder te veel kinderen opving”, zegt woordvoerster Nele Wouters van het agentschap.

De opvang bood plaats aan acht kinderen, maar er waren herhaaldelijk problemen met de registratie van de kinderen. Er werd vastgesteld dat de onthaalouder te veel baby’s en peuters opving, maar de problemen bleven aanslepen.

“De beslissing om de vergunning op te heffen, is het gevolg van een handhavingstraject waarbij herhaalde tekorten niet weggewerkt werden. Er waren herhaalde vaststellingen dat de onthaalouder te veel kinderen opving”, zegt Wouters. De ouders werden ingelicht over de sluiting en met het bestuur werd naar een oplossing gezocht. Er zijn geen meldingen van ernstige incidenten of politioneel onderzoek.