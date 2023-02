Allebei kampioen: Lummenaar Yves bouwt verspringstrook voor dochter Anke

© Koen Luts

In januari kreeg Anke Sneyers de titel van G-sporter van het jaar. “Ik ben lid van Looise AV en won vorig jaar heel wat titels in de G-sport: ik werd Belgisch recordhoudster indoor verspringen T20, kampioen outdoor verspringen en pakte zilver op de 100 meter. Ik heb een verstandelijke beperking, maar uiterlijk zie je dat niet. Dat is het grootste probleem, maar gelukkig lukt sporten prima”, vertelt Anke die als vrijwilliger in woonzorgcentrum Melderthof werkt.

“Met mijn beste sprong van 4,68 meter behaalde ik de limiet verspringen voor het WK 2023 in Parijs. Mijn droom is om in 2024 deel te kunnen nemen aan de Paralympische Spelen in Parijs. Ik heb een talentenstatuut, maar veel stelt dat niet voor. Alle onkosten moeten we zelf betalen. Tijdens corona heeft papa een verspringbak met afspringplank en aanloop van zowat 20 meter aangelegd en zo kon ik thuis trainen. In de kelder staan veel fitnesstoestellen, een klein trainingscentrum, met al onze trofeeën, diploma’s en medailles. Vorige maand stond ik dus samen met papa op het podium tijdens de Lummense kampioenenviering”, aldus Anke.

© Klu

Yves Sneyers werd sportman van het jaar 2022 van Lummen. “Ik werd Belgisch kampioen indoor kogelstoten, Belgisch kampioen kogelstoten, werpvijfkamp en gewichtwerpen en heb het Belgisch record kogelstoten op mijn naam staan. De disciplines van de werpvijfkamp beoefen ik het liefst en dat zijn speerwerpen, kogelstoten, discuswerpen, hamerslingeren en gewichtwerpen.”

“Ik startte met atletiek toen ik 12 was , daarna volgden andere sporten zoals handbal en wielrennen. Ik doorliep alle jeugdreeksen, van miniemen tot beloften en werd lid van AV Toekomst. Als topsporter én beroepsmilitair kon ik in Leopoldsburg volop trainen. Na een werkongeval ben ik gestopt met atletiek, maar 15 jaar geleden werd ik opleider in de wielerschool van Marc Wauters.

In 2017 begon ik samen met dochter Anke opnieuw met atletiek. We trainen heel veel samen en daarom stopte ik vorig jaar met de wielerschool. Aan de Tia Hellebaut Academie geef ik eveneens opleiding kogelstoten en discuswerpen en voor verspringen en sprint traint Anke met opleider Peter Dreessen. We zijn er elke dag mee bezig. Alleen op donderdag hebben we een rustdag”, zegt Yves Sneyers. (Koen Luts)