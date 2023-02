Hallo kroket! Tadej Pogacar pakt in eerste koers van 2023 uit met fenomenale solo en wint ‘Spaanse Strade Bianche’

Vijf renners maakten de vlucht van de dag uit in Spanje: Ardilla (Burgos BH), Azparren (Euskaltel), Le Berre (Arkéa-Samsic), Paasschens (Lotto DSTNY) en Samitier (Movistar). Hun voorsprong ging tot bijna zes minuten in de warme Andalusische temperaturen.

Maar die voorgift slonk snel toen de heuvelzone eraan kwam, met onder andere de Santa Eulalia (4,6 km aan 5,1% gemiddeld) en de gravelstroken zich wat sneller gingen opvolgen. Uiteindelijk bleef Samitier het langst over, maar toen Pogacar aan z’n solo begon was het snel over en uit. De Sloveen ontbond al zijn duivels op een hellende strook en reed iedereen uit het wiel.

Pogacar pakte vrij snel een voorsprong van om en bij de minuut, en dat bij z’n eerste koers van het jaar. De gewezen Tourwinnaar is echter sterk op gravel. Zo won hij vorig seizoen de Strade Bianche op quasi identieke wijze, met een lange solo. Vorig jaar deed Alexey Lutsenko hetzelfde om de Clásica Jaén Paraíso Interior op zijn naam te schreven, voor Tim Wellens en Loïc Vliegen, en nu was het dus aan Pogacar. Ondanks een lekke band op iets minder dan 8 kilometer van de finish.

Tim Wellens deed in het slot nog een gooi naar een nieuwe tweede plaats. Onze landgenoot - tegenwoordig ploegmakker van Pogacar - kreeg Ben Turner mee. Door de pech van de Sloveen kwamen ze op 1’10” maar dichter… Nee. Pogacar was oppermachtig en won zijn eerste koers van het nieuwe seizoen, voor Turner en Wellens.

Uitslag:

1. Tadej Pogacar in 4:36:41

2. Ben Turner +58”

3. Tim Wellens

4. Marc Hirschi

5. Andrea Kron

6. Ben Tulett

7. Lorenzo Rota

8. Georg Zimmermann

9. Gorka Izagirre

10. Walter Calzoni

“Het is geweldig om het seizoen zo te beginnen”, aldus Pogacar. “We eindigen als ploeg ook nog als derde en vierde. We hebben het ploegenspel geweldig gespeeld, dus ik ben superblij. We waren met veel jongens van de ploeg voorin vertegenwoordigd. We wisten dat dit het een zware strook zou zijn. Gisteren hebben we na de verkenning besloten dat dit de plaats zou worden waar we het gingen proberen. Dat pakte vandaag goed uit. Als de achtervolgers me hadden gegrepen, hadden we nog twee jongens om uit te spelen. Het plan liep vandaag dus perfect.”

