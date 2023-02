Koperdraad gestolen op bedrijventerrein in Paal

Beringen

Maandag is bij de politie een diefstal gemeld op een bedrijventerrein in de Schoebroekstraat in Paal. Onbekenden hadden er een gat in de omheining gemaakt om op het terrein te geraken. Daar namen ze 8 tot 10 bobijnen met resten van koperdraad mee. De feiten werden waarschijnlijk in het weekend gepleegd. mm