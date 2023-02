Kourtney Kardashian belooft het, maar kunnen je genitaliën (en andere lichaamsdelen) echt beter gaan ruiken door voeding?

Gynaecoloog Hendrik Cammu: “In de winkel of bij de apotheek vind je een heel assortiment met intieme verzorgingsproducten. Mijn boodschap: laat alles zoals het is” — © Shutterstock

De Amerikaanse realityster Kourtney Kardashian heeft Lemme, haar merk vitaminesupplementen, uitgebreid met gummibeertjes waarvan je vagina lekker gaat ruiken. “Je bent wat je eet”, kondigt ze aan in een Instagramvideo waarin ze zelf op zo’n beertje sabbelt. Kenners hebben het effect van de snoepjes al verworpen, maar bestaan er überhaupt voedingsmiddelen die een positieve of negatieve invloed hebben op lichaamsgeuren? We vroegen het aan experts van bij ons.