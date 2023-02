The Starlings zouden opnieuw meedoen aan Eurosong onder één voorwaarde

The Starlings werden dit jaar nipt tweede tijdens de voorrondes van het Eurosongfestival in België. Uiteindelijk wordt het Gustaph die in mei voor ons land naar het Verenigd Koninkrijk trekt. Maar dat wil niet zeggen dat het Eurosongverhaal voorbij is voor Tom Dice en Kato Callebaut. “Of we nog eens zouden meedoen?”, vragen ze zich luidop af bij Kawtar & Keyaert op MNM. “Als het met voorrondes is, nee. Maar zonder zeggen we ja.”