Pensioenminister Lalieux wil met haar nieuwe voorstellen laten zien dat ze bereid is om de pensioenen te hervormen. Maar ze botst al meteen op twee heilige huisjes: de hogere belastingen op aanvullende pensioenen en de activering van 60-plussers. Maandagmorgen had ze een geplande afspraak met premier De Croo. De decibels gingen alvast de hoogte in.