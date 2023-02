Elise Mertens zwoegt, maar staat op de hoofdtabel in Doha

Elise Mertens (WTA 37) heeft zich maandag geplaatst voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hardcourt/780.637 dollar). De 27-jarige Limburgse rekende in haar derde en laatste kwalificatieronde in drie sets (6-4, 2-6 en 6-4) af met de Roemeense Elena Gabriela Ruse (WTA 143). De partij duurde twee uur en 51 minuten.