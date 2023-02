Takeaway tip: in Diepenbeekse frituur eet je een vegan hamburger, boulet én zelfs stoofvlees

Lekkere vegan frituursnacks zoals een boulet, hamburger of stoofvlees: ze zijn amper te vinden in de meeste frituren. Frituur Lutselus in Diepenbeek maakte er komaf mee en serveert tal van plantaardige snacks. Ze startten onlangs ook met een vegan foodtruck die op vraag tot bij jou komt.

Frituur Lutselus in Diepenbeek was enkele jaren geleden de eerste frituur die uitpakte met plantaardige snacks. “We gingen in 2019 van start met de Vegan Mondays. Dat concept sloeg meteen aan”, zegt friturist Björn Wolfs. Hij kwam op het idee dankzij z’n neefje die in de frituur werkte, maar zelf nergens frietjes kon eten, omdat die meestal in dierlijk vet gebakken worden. “Stilaan breidde ons aanbod uit naar vegan stoofvlees, vidé, balletjes in tomatensaus, maar ook burgers op basis van erwtjes. Ook onze bouletten - met de structuur van vlees - vallen erg in de smaak. We verkopen wel wat snacks die op de markt zijn, maar maken ook veel zelf.”

Onlangs startte Björn ook met een vegan foodtruck. “We bliezen een oude camper nieuw leven in. Regelmatig zal deze postvatten aan de frituur en bakken we plantaardige frietjes samen met andere snacks en lekkernijen. In de frituur zullen we voorlopig geen vegan frietjes meer bakken. Wel kan je er nog terecht voor andere veganistische snacks. Wanneer de vegan foodtruck precies aan de frituur zal staan, kan je op onze Facebookpagina volgen. Daarnaast kan de foodtruck ook gehuurd worden voor feesten en evenementen.”

© Luc Daelemans

De reacties op de foodtruck zijn alvast groot. De friturist komt uit een slagersfamilie, maar toch gelooft Björn in de toekomst van vegan. “Ik denk dat vlees alleen maar duurder zal worden en dat we meer en meer op zoek moeten naar plantaardige alternatieven. Ik wilde de massa voor zijn en veganisten nú al een volwaardige frituurervaring bieden.”

Frituur Lutselus, Lutselusstraat 138 in Diepenbeek. Open: di t.e.m. zo 16.30 tot 21 uur, wo, vrij, za en zo ook van 11.30 tot 13.30 uur. Info frituur en vegan foodtruck: www.facebook.com/frituurlutselus