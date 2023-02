Dansgroepen tonen zich op shownamiddag van Dance Kids 2 Cool

Lommel

Dance Kids 2 Cool, de dansvereniging van de Koninklijke Fanfare Sint-Eligius uit Lommel-Werkplaatsen, organiseerde zondag in De Adelberg een show- en dansnamiddag. De hele namiddag waren er optredens in diverse stijlen zoals hiphop, freestyle, tapdance, majorettes, … . Naast Dance Kids 2 Cool toonden ook de dansers van Dansstudio Attitude en de majorettes van Hoop in de Toekomst, dansstudio The Next Generation en PJ Company uit Pelt in een mooie show hun talenten. “Dance Kids 2 Cool telt drie groepen: de Uks, de Kids en de Teens. We trainen iedere donderdag”, vertelt dansjuf Amber Zorko. “Deze show- en dansnamiddag is voor de dansers een ideale gelegenheid om al eens op een groot podium te dansen. Per dansgroep laten ze twee dansen zien en de eerste dans is een groepsdans met alle dansers van Dance Kids 2 Cool. Op 14 mei hebben we ook ons jaarlijks optreden samen met de fanfare in de Moffel.”(nma)