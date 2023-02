B-Classic laat muzikale schimmel woekeren: “Mislukken mag, daarom kan het niet mislukken”

Jonge muzikanten piepen graag over de grenzen van genres heen. B-Classic geeft ze in Genk een platform met de Mold Sessions.

Laatst won Jack Vamp & The Castle Of Creep De Nieuwe Lichting. Bezieler Arthur Boussiron zei toen dat hij elke keer anders wil klinken, want “genres zijn voorbijgestreefd”. The Haunted Youth is bezig met elektronische, dansbare versies van zijn songs te maken.

Die grensoverschrijdende drang bij jong talent hebben ze bij B-Classic goed opgemerkt, vandaar de Mold Sessions. Op 22 februari zetten ze drie acts een hele dag bij elkaar: Osaka Riot (die met modulaire synths live stevige beats maakt), Oriana Ikomo (een Brusselse die muziek maakt voor fans van FKA Twigs, Celeste en Solange) en Dries Laheye (die onder andere bas speelt bij Selah Sue en Stuff). Ze mogen elkaar de hele dag besnuffelen, maar ‘s avonds moeten ze samen voor een live publiek optreden.

“Of dat kan mislukken? Dat kan, maar net omdat het mag mislukken, kan het eigenlijk niet mislukken. Het kan alleen mislukken als ze allemaal veilig in hun eigen cocon blijven”, zegt Bob Permentier van B-Classic. “Al vanaf het moment dat we de eerste Mold Session organiseerden, is er enorme interesse bij muzikanten. En bij een publiek dat graag nieuwe, spannende dingen wil ontdekken. We kozen voor de naam Mold - schimmel - omdat het iets is dat overal tussenin kan kruipen, net zoals de muzikanten connecties zoeken met elkaar.”

B-Classic Mold Session, 22/2, C-mine Genk. Info: www.b-classic.be