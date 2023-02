Beloftevolle assistent-scheidsrechter Thibault Holvoet (28) plots overleden

Maandagochtend is Thibault Holvoet (28), een beloftevolle assistent-scheidsrechter uit het profvoetbal, plots overleden. Holvoet was sinds 2021 assistent-scheidsrechter in de Pro League en vlagde dit seizoen al enkele wedstrijden van KRC Genk.

Holvoet, aangesloten bij RFC Surice in de provincie Namen, zou in juni zijn 29ste verjaardag vieren.

“Mijn uiteindelijke doel is om een FIFA-badge te bemachtigen waarmee ik internationale wedstrijden kan leiden”, vertelde hij twee jaar geleden aan in een interview aan de krant L’Avenir. “Mijn grote broer, William, speelde in Givry. Toen ik begon met arbitreren, zei ik tegen mezelf dat ik op een dag de wedstrijden van mijn broer zou leiden. Maar die kans had ik niet. William pleegde zelfmoord in augustus 2012 (William werd 20, nvdr). Ter nagedachtenis aan hem zei ik tegen mezelf dat ik het hoogst mogelijke zou ambiëren in de arbitrage.”

Helaas overleed Thibault net als zijn broer op veel te jonge leeftijd. “De Belgische scheidsrechterswereld is in shock”, zei Philippe Ryelandt, hoofd van Bureau Arbitrage Luxemburg.

Holvoet fungeerde dit seizoen als assistent-scheidsrechter bij de oefenduels van KRC Genk tegen Heerenveen en Seraing en de competitiewedstrijden van Jong Genk tegen Beerschot en Lommel SK tegen Virton.