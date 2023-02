Lewis Capaldi heeft nieuwe vriendin, volgens tabloids

© Getty Images via AFP

Actrice en model Ellie MacDowell is volgens de tabloids het nieuwe lief van de zanger. De twee werden al kussend gespot na de Brit Awards en volgens omstaanders was het meer dan duidelijk. De twee zouden al een tijdje samen zijn, maar hielden hun relatie een tijd lang geheim. MacDowell deelde al in december video’s en foto’s van de zanger op haar Instagram-account.

Zijn nieuwe geliefde is trouwens niet de enige die Capaldi kuste op de avond van de Brit Awards. Nadat Harry Styles een award in ontvangst mocht nemen, wees hij naar Capaldi. Die liep op zijn beurt naar de Engelse zanger toe om hem te feliciteren. Capaldi waagde zijn kans en kuste Styles vol op de lippen.

(sgg)