Waar eet … Ilse Liebens? “Hier serveren ze al decennialang de allerbeste pasta én droge humor”

Ilse Liebens uit Opheers woont al een tijdje in Mechelen, maar keert nog graag terug naar haar favoriete adresjes in Limburg. — © RR

Er is heel wat gebeurd in het leven van radiostem en dj Ilse Liebens uit Opheers. Vorig jaar sloot ze voor de derde keer de Boiler Room op Pukkelpop af, stapte ze in het huwelijksbootje én werd ze ook mama. Of ze nog graag terug naar Limburg afzakt? “Ja, natuurlijk. Ik ben er heel graag, om te wandelen bijvoorbeeld.” En om eens lekker te gaan eten.

Pocomatto in Hasselt

“Cinzia en Raquel serveren in Hasselt al meer dan 25 jaar de beste pasta, gekruid met wat droge humor. Vongole of meatballs op het suggestiebord? Dan ga ik helemaal voor de bijl. Ook de buren van Eclectica Gastrobar zijn zeker een bezoek waard!”

Dorpsstraat 40 in Hasselt. Open: di t.e.m. do 12-20 uur, vr en za 12-21.30 uur. Info: www.pocomatto.be

© RR

Koks ’n Tales in Hasselt

“Ik dronk nooit betere cocktails dan die van Rob Biesmans. Aan klassiekers geeft hij altijd een twist, maar het zijn vooral de eigen creaties uit het brein van de meester die extra veel indruk maken. Zie je iets met Big Daddy’s Falernum op de kaart staan? Zeker bestellen dan.”

Schrijnwerkersstraat 9 in Hasselt. Open: di t.e.m. za 17 uur-middernacht. Info: www.koksandtales.com

Ogst in Hasselt

“De wijnen van Diederik Herbots en de gastronomische gerechten van Sebastien Wygaerts vormen sinds 2014 een onweerstaanbare combinatie in een elegant decor. Terecht bekroond met een Michelinster. Passende wijnen of niet bij het menu? Niet twijfelen.”

Ridder Portmansstraat 4 in Hasselt. Open: di t.e.m. vrij 12 en 19 uur, za 19 uur. Info: www.ogst.be

© Luc Daelemans

Cellini in Maasmechelen

“Tijdens de pandemie waren we met de mobilhome onderweg en konden we - na een wandeling in het Nationaal Park Hoge Kempen - bij Cellini terecht voor de lekkerste afhaalmaaltijd ooit. Huisgemaakte ravioli met truffel en een uitstekend glas wijn erbij. Beter werd het nooit meer in een mobilhome.”

Sint-Pietersstraat 46 in Maasmechelen. Open: wo t.e.m. za 12-22 uur. Info: www.osteriacellini.com

Unwined en Magma in Mechelen

“Dit is mijn favoriet adresje in Mechelen sinds ik er woon. Marie en Miriam zijn toppers en weten precies met welke wijn ze me het grootste plezier doen. Als ik nog eentje in Mechelen mag tippen: Magma is het duurzame restaurant van Maarten Van Essche. Hij en z’n team doen fenomenale dingen met groenten. Het stijlvolle, minimalistische decor en de uitstekende muziekselectie krijg je erbovenop.”

Unwined, Steenweg 22 in Mechelen. Open: ma t.e.m. do 17-23 uur, vrij en za 12 uur-middernacht, zo 15-21 uur. Info: www.unwined.be

Magma, Borzestraat 5 in Mechelen. Open: wo, do, vrij en za 18.30 uur, za ook lunch. Info: www.magma.be