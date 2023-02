Meer dan 1.000 Vlaamse ambtenaren buiten strijd door softwareprobleem

Drukte aan het Herman Teirlinckgebouw aan Tour & Taxis in Brussel. Daar moeten meer dan duizend Vlaamse ambtenaren langsgaan met hun laptop, omdat de ICT-dienst van de Vlaamse overheid er een aanpassing op moet doorvoeren. Een software-update afgelopen weekend maakte dat ze niet meer online kunnen met hun laptops van de Vlaamse overheid. Omdat het probleem zich net situeert in de internettoegang, moeten de getroffen ambtenaren fysiek met hun laptop naar de computerdokters in het Herman Teirlinckgebouw.

Er is geen sprake van een hackingaanval zoals eerder op de diensten van de stad Antwerpen. “Het is een softwareprobleem en het wordt op dit moment al opgelost”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jan Jambon (N-VA). De minister-president heeft ook ‘facilities en ICT’ in zijn bevoegdheden. Dat de Vlaamse ambtenaren zich moeten verplaatsen naar het Herman Teirlinckgebouw is geen majeur probleem, klinkt het. “Het kan geen kwaad om af en toe eens vanachter je bureau te komen.”