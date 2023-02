Enkele zonnige dagen in het verschiet: “Nu al meer uren zonneschijn dan in heel januari”

Maandag is het rustig en zonnig en ook dinsdag en woensdag zullen erg aangenaam zijn. “Een snuifje heel vroege lente”, zegt weerman Frank Deboosere. Maar genieten is de boodschap, want binnen een paar dagen is het waarschijnlijk opnieuw voorbij.

“De komende dagen gaan we naar temperaturen rond de 12 graden. Lokaal kan daar ook al eens een 13 graden bij zitten”, zegt weerman Frank Deboosere. “Rond deze tijd van het jaar zien we normaal temperaturen van 7 tot 8 graden. De temperaturen die we nu zien, zijn geen records, maar het zal wel heel aangenaam zijn. Zeker omdat de maand januari erg somber geweest is. Nu, op 13 februari, hebben we al meer uren zonneschijn gezien dan in de hele maand januari.”

Met een beetje goede wil, in de zon en uit de wind, kan je je gemakkelijk in de lente wanen. Maar dat zal niet de hele week duren. Donderdag en vrijdag is het opnieuw een beetje minder. “Donderdag krijgen we bewolking en is er kans op een beetje regen”, zegt Deboosere. En die regen moeten we eigenlijk met open armen ontvangen. Onlangs kwam er het bericht dat de grondwaterstanden op veel plaatsen opnieuw normaal zijn in Vlaanderen. “Maar tot nu toe is februari kurkdroog. Als we deze maand zo verder zetten, dan gaan we begin maart opnieuw het bericht krijgen dat het niet goed gesteld is met de grondwaterstanden. In de winter moeten we die voorraden normaal aanvullen.”

De zonnige dagen zullen volgende week niet meer echt terugkomen. “Tijdens het weekend zal het naar alle waarschijnlijkheid opnieuw droog worden, maar we zullen eerder temperaturen rond 10 tot 11 graden zien. Veel regen staat er volgende week niet op het programma.”

Ook de mist die we de afgelopen dagen vooral ’s morgens zagen, zal de komende dagen afnemen. “We krijgen nu lucht uit het zuidoosten. Dat is droge landlucht. De mist gaat dus veel sneller verdwijnen ’s morgens en zal de komende dagen niet echt meer een onderwerp zijn.”

(sgg)