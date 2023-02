Judoka Karel Foubert (-90 kg) verliest finale European Open in Sofia

Karel Foubert (IJF 91) heeft zondag in de categorie tot 90 kilogram de finale verloren op de European Open judo in Sofia. De 24-jarige Foubert moest in de eindstrijd met een waza-ari het hoofd buigen voor de Hongaar Roland Goz (IJF 50). Hij verovert zo zilver.

De 24-jarige Foubert was vrij in de eerste ronde en won dan van de Turkmeen Mamedaly Achuldyyev en de Fransman Max Laborde (allebei geen ranking). In de kwartfinale vloerde hij de Georgiër Nika Sidamonidze (geen ranking) met ippon en in de halve eindstrijd de Egyptenaar Ali Hazem (IJF 56).

De Belgische vicekampioen werd eerder dit jaar derde in het Roemeense Cluj-Napoca. Het is zijn tweede medaille op het European Open-circuit.

Zaterdag won Loïc Petit (-48 kg) brons in de Bulgaarse hoofdstad. (belga)