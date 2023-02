Brand in bandencentrale Overpelt: ramen en deuren sluiten

Bij een bandencentrale op de E. Vliegberglaan op Nolimpark in Overpelt woedt een brand. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur brak maandag rond 15 uur uit.

© Brandweer Noord-Limburg

De brandweer van de zone Noord-Limburg is bezig met de bluswerken. Uit een brandende container stijgt veel rook op. Die rook kan voor hinder zorgen in de omgeving. Later meer.