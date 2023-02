The Masked Teacher doet spanning stijgen in Don Boscocollege Hechtel

Hechtel-Eksel

The Masked Singer houdt iedereen in de ban, maar in het Don Boscocollege Hechtel doen ze er nog een schepje bovenop met een eigen versie. Wekenlang gissen leerlingen en personeel wie achter de maskers zit van ‘The Masked Teacher’. Tijdens het Don Boscofeest werden alvast twee leerkrachten ontmaskerd. In het koekostuum zat Lesley Aerts, leerkracht Frans-geschiedenis. Lesley Aerts coverde het liedje ‘You know I’m no good’ van Amy Winehouse. Het varkenkostuum werd gedragen door Wout Valkenborgh, leerkracht geschiedenis-Nederlands. Op de beats van ‘We will rock you’ van Queen kwam het podiumbeest in hem los en kreeg hij de hele zaal op zijn hand. De volledige ontknoping is pas voorzien tegen de krokusvakantie. Deze week nemen hond en sneeuwman het in een battle tegen elkaar op. Leerlingen kunnen digitaal stemmen wie zij naar de finale sturen. De winnaar van hen komt uit tegen een vijfde uitdager. Alles is te volgen op de gelegenheidswebsite ‘www.themaskedteacher.be’.