Nederlandse vriendin van Lommelaar die aanslag wilde plegen tijdens Miss België vrijgelaten zonder voorwaarden

Peter C. en de jonge Nederlandse vrouw werden zaterdag omstreeks 17.30 uur opgepakt in De Panne. De man was in het bezit van een handvuurwapen en in zijn wagen werd ook een vuurwapen en een kogelwerende vest aangetroffen. “Uit het onderzoek is gebleken dat hij waarschijnlijk een aanslag wou plegen tijdens de verkiezing van miss België dat even later in Plopsaland zou plaatsvinden”, liet het federaal parket weten in een persbericht.

De verdachte ontkent dat hij een aanslag wilde plegen, maar werd door de Brugse onderzoeksrechter ondertussen wel aangehouden op verdenking van poging tot terroristische moord. Hij moet donderdag voor de raadkamer verschijnen.

De Nederlandse vrouw die zaterdag in zijn aanwezigheid werd opgepakt, werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten zonder voorwaarden. Dat bevestigt het federaal parket. (cds)