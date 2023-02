Repair Café van Hechtel opent ook in 2023 zijn deuren

Hechtel-Eksel

In Hechtel vond het eerste Repair Café van het jaar plaats. Dat gebeurt om de twee maanden. Iedereen kan er nog steeds spullen laten herstellen, voor een vrije bijdrage krijgen. Computers, elektro, kledij en fietsen werden mooi hersteld, scharen en messen werden geslepen en van afvaltextiel werden meesterwerkjes gemaakt. Terwijl de eigenaars wachten tot de herstelling klaar is, kunnen ze een kopje koffie drinken met een stukje vlaai erbij. “Elke maand is er ook een ‘mini’ Repair café in Eksel waar mensen spullen kunnen binnenbrengen en een maand later weer kunnen komen halen. In tegenstelling tot dit gewone Repair Café waar mensen hun spullen meteen hersteld terug naar huis kunnen nemen. Tenminste, als er voldoende tijd is om alles te herstellen”, vertelt Peter Vrancken, één van de organisatoren. (peb)