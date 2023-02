Singles en koppels vieren ‘natte’ Valentijn in Kapermolen

Hasselt

Zo’n 40 koppeltjes en 60 singles hebben zondag een natte Valentijn gevierd in het water van binnenzwembad Kapermolen. Voor de koppeltjes stonden er een zwempartijtje bij kaarslicht en een relaxatiesessie in het recreatiebad op het programma. De singles konden voor een speeddate terecht in het grote bad, waar een ober hen voorzag van natjes en droogjes. Koen Rutten (41) is speciaal voor het Valentijnszwemmen vanuit Lanklaar naar Hasselt gekomen. “Een vriendin komt hier regelmatig zwemmen en zij heeft het me gesignaleerd”, vertelt Koen. “Ik kom gewoon voor een fijne namiddag en een leuke babbel, bijbedoelingen heb ik niet.” Zijn eerste date heet Caroline Ottenbourgs (39). “Ik kom gewoon voor de fun”, zegt de kinderverzorgster uit Kuringen. “Of ik er meer van verwacht? Niet echt, maar je weet natuurlijk nooit. We zien wel wat het geeft.” (raru)