Memorabele voetbalverhalen kruiden eeuwfeest van Stokkem VV

DILSEN-STOKKEM

In Stokkem werd afgelopen weekend het glas geheven op 100 jaar voetbalvereniging Stokkem Vlug en Blij. Gerard Venken was 12 jaar toen hij in 1960 zijn eerste wedstrijd speelde. “Ik maakte voor Stokkem al na 5 minuten het eerste doelpunt tegen Patro Eisden”, vertelt hij trots. “Daarna vielen er nog 10 doelpunten. Die waren helaas allemaal voor Patro. (lacht) Maar de voetbalschoenen uit 1960 heb ik op dit eeuwfeest wel meegebracht. Daar ben ik nog altijd trots op.”

“Mijn grootvader moest in 1945 van elke toeschouwer 3 frank innen als toegangsprijs voor de wedstrijd Rotem-Stokkem”, vertelt burgemeester Sofie Vandeweerd, voor de gelegenheid gekleed in de kleuren zwart-groen van Stokkem VV. “De inzet was een kampioenstitel. Stokkem moest winnen, Rotem had voldoende aan een gelijkspel. 1.009 toeschouwers spekten die dag de kas van Rotem met 9.027 frank. Een kwartier voor tijd stond het 1-3 voor Stokkem. De harmonie van Stokkem stapte al muzikaal door het centrum van Rotem, maar toen ze op het veld toekwamen was de stand 3-3 waardoor de dirigeerstok en de muziekinstrumenten moesten worden opgeborgen.”

Sylvain Sleypen bracht het verhaal van 100 jaar voetbal, de tijd van de plastic waskommen tot modern sanitair. Stokkem VV presenteerde ook een foto- en verhalenboek over 100 jaar voetballeven binnen de wallen. (mmd)