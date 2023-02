De eerste spadesteek op het terrein van het SCK in Mol. Tweede van links is Peter Baeten (SCK) en naast hem Erich Kollegger (IRE). — © rr

Mol

Bij het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol is de eerste spadesteek gezet voor Recumo, de installatie die radioactieve restanten uit de nucleaire geneeskunde zuivert. Het is een wereldprimeur. 99% van het uranium wordt gerecycleerd.