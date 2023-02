Twee jaar met uitstel voor Tongenaar die Togolees in elkaar sloeg

Een 43-jarige Tongenaar, die aan het station van Tongeren een Togolees in elkaar sloeg, heeft een gevangenisstraf met uitstel van twee jaar en een boete van 2.000 euro gekregen. De Tongenaar sloeg de zestiger vanwege zijn huidskleur in elkaar. Aan zijn slachtoffer moet hij ook een schadevergoeding van 2.500 euro betalen, plus intresten en de gerechtskosten.

Op 28 mei 2019 stond de zestiger aan het station van Tongeren op zijn bus te wachten toen de Tongenaar en zijn collega aan een winkel in de buurt van het station stopten. Terwijl zijn collega iets ging halen in de winkel kreeg hij de zestiger in het oog. De Tongenaar, die op het moment van de feiten dronken was, liep naar de Togolese man toe en begon hem uit te schelden en riep dat hij terug naar Rwanda, Burundi of waar hij ook vandaan kwam moest gaan.

Getuigen zagen hoe de Tongenaar de man verschillende vuistslagen in zijn gezicht en op zijn hoofd gaf en daarna wegwandelde. Aan het brute geweld hield de zestiger verschillende breuken in zijn gezicht over. Ook is hij nog steeds voor 15 procent werkonbekwaam en heeft de man last van PTSS (posttraumatische stressstoornis, nvdr.).

Racisme

De Tongenaar kon, aan de hand van de beelden die de getuigen hadden gemaakt, door de politie uit zijn bed gelicht worden terwijl hij zijn roes lag uit te slapen. Ook tegen hen herhaalde hij wat hij tegen de zestiger had gezegd en bestempelde hij mensen met een donkere huidskleur als ‘bruine apen’ en ‘terroristen’. Volgens het vonnis is daarmee bewezen dat de man handelde uit racisme.

Het openbaar ministerie had bij de behandeling van de zaak vorige maand een werkstraf van 200 uur en een boete voorgesteld, maar daar wilde de Tongenaar niet van weten. Daarom krijgt hij nu naast een geldboete van 2.000 euro een gevangenisstraf van twee jaar met probatieuitstel. Zo mag hij de komende vijf jaar geen nieuwe strafbare feiten plegen en moet hij zich laten behandelen voor zijn agressie en alcoholproblematiek.