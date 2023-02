Madeleine (102) is oudste inwoner van Bocholt: “Als café-uitbaatster veel geluisterd, maar vooral gezwegen”

Bocholt

Helena ‘Madeleine’ Gijsen vierde vrijdag 10 februari haar 102de verjaardag. Ze is daarmee de oudste inwoner van Bocholt. Ze kreeg onder meer felicitaties van het koningshuis en het gemeentebestuur.

Haar hoge leeftijd is op zich al uitzonderlijk, ook het feit dat Madeleine van Jef Voets (102) - zo is Helena in Bocholt bekend - nog altijd thuis woont is opmerkelijk. “Dat kan dankzij de goede zorgen van dochter Francine, schoonzoon Gerard en kleinzoon Jo. Mijn kinesist komt elke week twee keer langs en samen doen we onze oefeningen om fit te blijven”, vertelt Madeleine. Alleen haar gehoor laat te wensen over. “Het stappen gaat ook iets trager, maar het zicht en het verstand zijn nog opperbest”, zegt Madeleine.

“In die 102 jaar ben ik veel tegengekomen. Ondertussen veranderde de wereld ongelofelijk snel”, vertelt de geboren en getogen Bocholtse “Het Heuvelheem, het café van mijn pa Jef Voets, was mijn hele leven. Een echt volkscafé. En zoals het hoort voor een café-uitbaatster heb ik veel geluisterd en vooral gezwegen.”

Een geheim recept om 102 jaar te worden heeft Madeleine niet. “Op aanraden van de dokter drink ik een frisdrankje en af en toe durf ik wel eens te snoepen. Er liggen zelfs snoepjes in het nachtkastje”, lacht Madeleine. (rdr)