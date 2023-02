Arnaud De Lie voegt Omloop het Nieuwsblad toe aan zijn wedstrijdprogramma

“Na overleg tussen de performancestaf en Arnaud hebben we de Omloop Het Nieuwsblad toegevoegd aan zijn wedstrijdprogramma”, meldde Lotto Dstny op Twitter. “We denken dat hij in zijn huidige vorm een waardevolle toevoeging kan zijn aan het team. Arnaud maakte zelf de suggestie om de wijziging door te voeren. Hij voelt dat hij ervaring kan opdoen voor de rest van zijn carrière. Om de balans in zijn programma in orde te houden, werd Le Samyn (op 28 februari, red.) geschrapt.”

De twintigjarige De Lie is de sensatie van het seizoensbegin. Hij telt met de Classica Valenciana (1.1) en twee ritten in de Ster van Bessèges (2.1) momenteel al drie zeges. Afgelopen zondag werd hij nog tweede in de Clasica de Almeria (1.Pro). Vorig jaar pakte de Belgisch-Luxemburger in zijn eerste profjaar meteen negen overwinningen.