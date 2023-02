68 procent van Limburgse bussen van De Lijn rijdt tijdens vakbondsactie op 14 februari

Op basis van de werkwillige chauffeurs stelde De Lijn een aangepaste dienstregeling op. Daarin staat dat in de provincie Antwerpen 58 procent van de ritten zal doorgaan, in Limburg 68 procent, in Oost-Vlaanderen 69 procent, in West-Vlaanderen 62 procent en in Vlaams-Brabant 69 procent.

De Lijn waarschuwt dat er nog wat speling kan zitten op die regeling door gewone afwezigheden, zoals ziekte. Daarom raadt de maatschappij aan om voor de meest actuele planning de website of app te consulteren.