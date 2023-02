KV Mechelen vist Dries Wouters en Iebe Swers opnieuw op uit B-kern

Dries Wouters (26) en Iebe Swers (26) maken terug deel uit van de A-kern van KV Mechelen. Het duo maakte maandag haar terugkeer op het trainingsveld in Mechelen.

In december kregen de twee Limburgers nog te horen dat ze geen toekomst meer hadden bij Malinwa. In afwachting van een oplossing tijdens de wintermercato werden ze naar de B-kern gestuurd. Tot een vertrek kwam het echter niet. Wouters stond dicht bij een overstap naar Jong Genk maar de huurdeal met Schalke sprong in extremis af omdat de Duitsers nog een fikse huurvergoeding eisten. Swers genoot belangstelling van RWDM, maar die interesse werd nooit concreet.

Na twee maanden van onzekerheid is het duo nu toch terug welkom bij de A-kern. Een beslissing van sportief directeur Tim Matthys in samenspraak met Steven Defour. Gezien de vele blessures (Walsh, Vanlerberghe en Bolingoli) en schorsingen (Schoofs en Verstraete) in het defensieve compartiment kunnen ze bij KV wel wat extra mankracht gebruiken achterin.

Voor Kameroens international Samuel Oum Gouet en de Mexicaan Jorge Hernandez verandert er niets. Zij blijven tot nader order meetrainen met de Mechelse beloften.