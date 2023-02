Anonieme politiewagen flitst drie overtreders aan hoge snelheid in Heusden-Zolder

Afgelopen weekend hebben drie snelheidsovertreders hun rijbewijs kwijtgespeeld bij controles in de Bieststraat en de Terlaemenlaan in Heusden-Zolder. Een bestuurder moest het rijbewijs afgeven omdat die te veel had gedronken.

De politie controleerde op plaatsen waar geregeld klachten zijn over onverantwoord hoge snelheden en andere vormen van overlast zoals luide uitlaat en achtergelaten afval van vriendengroepjes. Tijdens de controles hebben vijftien bestuurders een boete gekregen omdat ze met gsm in de hand reden, tien parkeerboetes werden opgesteld en waren zes bestuurders die geen gordel droegen. Drie kinderen werden niet correct vastgegespt in het voertuig. Voor overdreven lawaai van de uitlaat is een pv opgesteld.

Een bromfietser zal voor de politierechter moeten verschijnen. Zijn bromfiets was niet verzekerd, de bestuurder had een rijverbod en hij had de nummerplaat vervalst

(maw)