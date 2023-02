Gregory Wathelet op twee en drie in Grand Prix Thermal

Gregory Wathelet is zondag op de plaatsen twee en drie geëindigd in de Grand Prix van de driesterrenjumping in het Californische Thermal. De 42-jarige Luikenaar sprong met de 14-jarige ruin Clarity een foutloze barrage, maar de 18-jarige Amerikaanse amazone Elisa Broz deed dat met haar 13-jarige Belgische merrie Kardenta zestig honderdsten sneller. Met de 13-jarige hengst Ace of Hearts was Wathelet de snelste van zes barragerijders, maar moest hij vier strafpunten noteren.

De zege bracht Elisa Broz 47.883 dollar (44.856 euro) op. Wathelet deed met 50.785 dollar (47.574 euro) voor zijn twee podiumplaatsen beter.

Wathelet vertoeft al een tijdje in Californië, waar er van begin januari tot midden maart wekelijks een CSI-jumping plaatsvindt. Dit weekend werd er de vijfde van negen Grands Prix in het Desert Circuit gesprongen. In de tweede werd Wathelet op 15 januari met Clarity derde en een week later won hij met dezelfde ruin de derde Grote Prijs in het rijtje. In de andere twee, een nationale proef en een tweesterrenproef, kwam hij niet in actie.