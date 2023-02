Opnieuw gedeserteerde huurling door Wagnergroep geëxecuteerd met voorhamer

Op sociale media gaat een video rond waarop te zien is hoe Russische huurlingen van de Wagnergroep een deserteur executeren met een hamer. Het is niet de eerste keer dat de groepering, die bekendstaat als het privéleger van de Russische president Vladimir Poetin, op gewelddadige wijze een deserteur om het leven brengt.

In de video, op Telegram gedeeld in het Grey Zone-kanaal waar vaker gruweldaden van de Wagnergroep aan de kaak gesteld worden, stelt de man zich voor als de 44-jarige Dmitri Jakoesjenko. Geboren in de Krim en zich bij de Wagnergroep gevoegd toen hij vrijkwam uit de gevangenis. “Ik zocht een achterpoortje om weg te lopen, want dit is niet mijn oorlog. Ik wilde weg.”

Een achterpoortje vond hij niet: Jakoesjenko zette het op een lopen en werd recent in de Oekraïense stad Dnipro opgemerkt. Daar werd hij geraakt op het hoofd, zo zegt hij nog in de video, en verloor hij het bewustzijn. “Ik werd wakker in deze ruimte, en ze zeiden me dat ik hier berecht zou worden.”

Maar van enige rechtspraak is geen sprake. Het vervolg is gruwelijk: de man, die vastgemaakt is aan een betonnen blok tegen de muur, wordt met een voorhamer doodgeslagen.

De video is moeilijk te verifiëren, maar doet in ieder geval denken aan wat Jevgenni Noezjin overkwam. Ook die deserteur werd in november brutaal vermoord door de Wagnergroep. “Zoals zijn collega Noezjin werd hij plots besmet met de ziekte die je in Oekraïense steden ziek maakt en werd hij wakker in de kelder voor zijn laatste verschijning voor de rechtbank”, staat bij de nieuwe video op Telegram.