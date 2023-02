Tom Hanks mag een keer nurks zijn in ‘A Man Called Otto’, tot hij weer zijn sympathieke zelf wordt

Tom Hanks speelt in A Man Called Otto een rol die men doorgaans aan Bill Murray geeft: een nurkse kerel die zijn medemensen idioten vindt. Maar wees gerust: op het einde is Hanks zijn sympathieke zelf.

A Man Called Otto van Marc Forster is een Amerikaanse remake van A Man Called Ove, een van de grootste filmhits in Zweden en gebaseerd op de populaire roman van Fredrik Backman. De remake en de originele film vertellen min of meer hetzelfde verhaal: een eenzame brompot besluit na zijn ontslag zelfmoord te plegen, maar wordt voortdurend gestoord door de nieuwe buren. Via flashbacks leren we waarom Otto zo’n onaangenaam mens werd.

Forsters film en ook het basismateriaal mikken nooit op gemakkelijke humor. Ze willen vooral de koddige evolutie van een in zichzelf gekeerde egoïst tot altruïstische opa vol levenslust tonen. Meer nog, Otto verpopt zich al een redder van migranten, homo’s en zieken.

Zeurpiet Otto (Tom Hanks) inspecteert de buurt, want er lopen volgens hem nogal wat idioten rond in ‘A Man Called Otto’. — © Sony

A Man Called Otto lijkt ernstige thema’s te willen bespreken, maar is in feite een heel naïef feelgoodfilmpje waarin Tom Hanks kan schitteren als humeurig pietje precies met een hart van goud. Wie in lieve sprookjes en een ideale wereld gelooft, zal zich kunnen uitleven, maar deze remake voegt weinig toe aan het Zweedse origineel. (cc)

‘A Man Called Otto’ speelt vanaf nu in de bioscopen