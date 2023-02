Onderzoek naar diefstal van dure fietsen: beelden van inbrekers bij Jorikx Bikes Neeroeteren

In het onderzoek naar twee inbraken bij Jorikx Bikes in Neeroeteren verspreidt de politie beelden van de daders. Dezelfde inbrekers stalen er vorig jaar op 2 februari en 5 november voor ruim 30.000 euro aan koersfietsen en mountainbikes.

© RR

Op de bewakingsbeelden is duidelijk te zien dat het om dezelfde daders gaat. Ze droegen dezelfde kledij. De dief die de fietsen uit de etalage haalt, draagt een lichte joggingbroek en lichte jas. Hij heeft een sjaal rond het hoofd en zijn reflecterende sportschoenen vallen op. Hij draagt handschoenen om geen sporen achter te laten. Zijn kompaan hield buiten de wacht.

© RR

Bianchi

De dieven haalden er telkens de duurste en meest bijzondere fietsen uit. Alles werd geregistreerd door de bewakingscamera in de winkel. In november roofden ze een koersfiets en mountainbike van het merk Bianchi, in de typische blauwgroene kleur celeste. Bij de eerste inbraak in februari werden zes fietsen gestolen, waaronder ook twee fietsen van klanten. Zaakvoerder Jo Hendrikx schat het verlies op ruim 30.000 euro.

Zijn zaak is al goed beveiligd. “Het rookalarm trad meteen in werking. Wijzelf, de politie en de beveiligingsfirma werden meteen op de hoogte gebracht. Binnen de 10 minuten was de politie er al. Maar de vogels waren vliegen”, vertelde zaakvoerder Jo Hendrikx in november na de diefstal van twee fietsen.

© RR

Onderzoek

Politie Maasland is bezig met het onderzoek. Het vermoeden bestaat dat het om lokale daders gaat die de omgeving goed kennen. Een ketting van een gestolen fiets werd een paar honderden meters verder teruggevonden aan visvijver De Borg in de Kleeskensmolenweg. De politie denkt dat daar een vluchtvoertuig stond en dat de fietsen er werden ingeladen.

© RR

Door de beelden van de daders te verspreiden, wil de politie tips en informatie krijgen van personen die zich nog iets herinneren van die bewust nacht. Of van mensen die de gestolen fietsen misschien te goeder trouw kochten. “Zelf heb ik ook alle koopjessites zoals Tweedehands.be en Markplaats in het oog gehouden, maar ik ben mijn fietsen nergens tegengekomen”, zegt Jo. “We hopen dat de oproep iets oplevert. We willen de ellende van vorig jaar afsluiten.” Zijn fietsenzaak langs de Rotemerlaan in Neeroeteren bestaat in april tien jaar.

(maw)

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via email: opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook reageren via het gratis nummer 0800 30 30 0.