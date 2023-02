Gwyneth Paltrow showt indrukwekkende garderobe vol galajurken en legendarische stuks

In een nieuw filmpje op haar eigen lifestylewebsite Goop neemt de Amerikaanse filmster Gwyneth Paltrow fans mee in haar kleerkast. Aan de hand van mode-items overloopt ze samen met hen legendarische momenten in haar rijkgevulde carrière.

De tour begint bij een paar bruine loafers van G.H. Bass, die fans van The royal tenenbaums zeker zullen herkennen. Paltrow droeg ze toen ze gestalte gaf aan Margot in de film uit 2001. “Ik vroeg om ze te houden omdat ze ‘nee’ zeiden tegen de Birkin-tas,” aldus de ster. De instappers zijn niet de enige stuks van op een filmset die haar garderobe haalden. Ook het leren motorjack vol patches uit de film Flesh & bone is nog in haar bezit.

Verder heeft de actrice stukken bijgehouden van verschillende passages op de rode loper. De Calvin Klein-jurk die ze droeg tijdens de première van The pallbearer met Brad Pitt is er een van. En waar hebben we die roze Manolo Blahniks nog gezien? De blondine droeg ze in 1999 toen ze de Oscar voor beste actrice won voor haar rol in Shakespeare in love.

Tussen de mode uit de nineties die ze keurig bewaarde, zitten verder enkele items met een hoge sentimentele waarde. Zo heeft ze nog altijd de Gucci-jurk waarin haar man Brad Falchuk haar ten huwelijk vroeg in Italië en de Ralph Lauren-rijlaarzen van haar moeder. Anno 2023 draagt de ster af en toe outfits van weleer. “Als die terug in de mode zijn”, klinkt het. Of ze geeft ze door aan dochter Apple, die naar hartenlust mama’s kledij mag lenen. Hoewel de kast van Paltrow vol prachtige vintage designermode hangt, doet de rondleiding de actrice ook bedenken dat ze die eens grondig moet opruimen.