Derde ‘Ant-Man’-film kiest voluit voor computeranimatie maar veel te weinig voor leuke humor

Wat als er miljoenen Ant-Mans waren die moesten samenwerken? Dat geweldig idee zit in de derde Ant-Man-film, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, maar er wordt helaas te weinig mee gedaan.

Ant-Man (2015) en Ant-Man and the Wasp (2018) behoorden tot het betere werk binnen het Marvel Cinematic Universe. Mede door de droogkomische vertolking van hoofdacteur Paul Rudd en de ridicule ontwikkelingen waarbij Ant-Man enorm groot of klein wordt. Een beeld dat je niet gemakkelijk vergeet, is een reuze-Ant-Man die zich op een vrachtwagen voortbeweegt zoals een zesjarige op een minitractor.

In de sequel bereikten Scott Lang alias Ant-Man en zijn familie (vriendin Evangeline Lilly, schoonvader Michael Douglas, schoonmoeder Michelle Pfeiffer en dochterlief Kathryn Newton) het allerkleinste universum, dat op kwantumniveau. Zoals te verwachten ging Marvel dat in de derde film nog meer verkennen. Blijkt dat er in die wereld ook nog een hele beschaving bestaat. Maar die wordt geterroriseerd door Kang the Conquerer (Jonathan Majors), een megalomaan die erop uit is om ook in de reguliere wereld keet te schoppen.

Michael Douglas als de schoonvader van Ant-Man gaat in Star Wars-modus in de derde Ant-Man-film. — © Jay Maidment

Strange World

Je hoopte eigenlijk dat regisseur Peyton Reed met Ant-Man 3 nog steeds het actiekomediegenre zou omhelzen. Maar de humor moest plaats ruimen voor een twee uur durende CGI-show – de acteurs hebben waarschijnlijk amper van de buitenlucht kunnen proeven. Er kroop duidelijk veel energie in het scheppen van de wereld op kwantumschaal, maar echt origineel is ze niet. Ze doet vooral denken aan die van de recente Disney-animatiefilm Strange World en de bevolking van die onder-onder-onderwereld lijkt zo geplukt uit de freaks van de eerste Star Wars-trilogie.

Nochtans lagen er genoeg ideeën voor het grijpen. In de meest geïnspireerde sequens ontdubbelt Ant-Man in miljoenen versies van zichzelf: alternatieve realiteiten. Om een bepaald object te bereiken, moeten die samenwerken en als mieren een toren bouwen. Dat is een moment waarop je wakker schiet en moet toegeven dat er heus wel goede ideeën te rapen vielen. Het gebrek aan zulke geïnspireerde fragmenten wijst er toch op dat de Marvel-scriptschrijvers te weinig tijd nemen om een degelijk verhaal vol geweldige scènes te verzinnen.

Scott Lang (Paul Rudd) confronteert slechterik Kang the Conquerer (Jonathan Majors) in ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’. — © Jay Maidment

Quantumania bevat uiteraard nog wel humor, maar dan zo absurd zoals James Gunn - momenteel een van de topmensen van DC-studio’s - die verwerkte in zijn Guardians of The Galaxy-films en The Suicide Squad. Alleen kan je de Gunn-stijl niet echt imiteren en heeft regisseur Peyton Reed - die zich specialiseerde in zachte sitcom - het moeilijk met die stijl. Er zit zeker nog toekomst in het Ant-Man-concept, maar dan moet Marvel zich toespitsen op het talent en charisma van Paul Rudd en de Alice in Wonderland-elementen van de reeks.

© Courtesy of Marvel Studios

Het heeft geen zin om Ant-Man in een Guardians of the Galaxy- of Doctor Strange-keurslijf te persen. De kwatumschaal is best wel een leuk idee, maar een benadering à la Jules Verne of Edgar Rice Burroughs hebben we intussen al honderd keer gezien.

‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’ speelt vanaf nu in de meeste bioscopen