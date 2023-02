Duizenden Israëliërs demonstreren opnieuw voor Knesset tegen justitiehervorming

Duizenden Israëliërs hebben maandag voor de Knesset, het Israëlische parlement, opnieuw tegen de geplande hervorming van justitie geprotesteerd. Ze hebben met Israëlische vlaggen gezwaaid en protestborden - met leuzen als “Red de democratie” - in de lucht gehouden. Al weken komen betogers op straat, vooral in Tel Aviv, maar ook in Jeruzalem en Haifa. De organisatoren van de protestbeweging hebben opgeroepen tot een nationale staking.

De justitiecommissie van de Knesset heeft maandag al een deel van de omstreden hervorming goedgekeurd. In totaal zijn voor een wetswijziging nog drie lezingen in het parlement nodig. De debatten in de commissie hebben tot tumultueuze scènes geleid. Oppositieleden hebben hun protest luidkeels duidelijk gemaakt, zijn over tafels gesprongen en hebben steeds opnieuw “Schande, schande, schande!” geroepen. Kort daarop zijn ze door zaalwachters uit de ruimte gezet. Een parlementslid van de oppositiepartij Israel Beitenu is door de toestand in tranen uitgebarsten.

De hervorming, een project van de rechts-religieuze regering van Benjamin Netanyahu, heeft als doel het parlement de macht te geven met een eenvoudige meerderheid beslissingen van het Hooggerechtshof ongedaan te maken. Minister van Justitie Yariv Levin wil dus dat een meerderheid in het parlement wetgeving moet kunnen goedkeuren, ook al zou die volgens het Hooggerechtshof in strijd zijn met de grondwet. Levin wil bovendien de samenstelling wijzigen van het college dat rechters benoemt. Hij verwijt het Hof tevens bovenmatige inmenging in politieke besluitvorming.

Gevaar voor democratie

Tegenstanders beschouwen de hervorming als een gevaar voor de democratische scheiding der machten. Volgens de manifestanten wil premier Netanyahu de hervorming doorvoeren om zelf niet veroordeeld te worden voor corruptie in verschillende rechtszaken waarin hij terechtstaat. Netanyahu wordt voor verschillende feiten aangeklaagd, maar doet dit steeds af als een “heksenjacht”.

Gezien de extreme spanningen tussen beide kampen waarschuwde de president Yitzhak Herzog zondagavond in een toespraak voor een staatsrechtelijke en sociale instorting van Israël. “Wij zijn slechts weinige momenten van een botsing verwijderd, misschien zelfs een gewelddadige.” Hij riep op tot een dialoog en een compromis.