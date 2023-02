Jaar cel met uitstel voor plunderen rekening van oudercomité Peerse school

Een 44-jarige man uit Valkenswaard is maandag in Hasselt veroordeeld tot een jaar cel met uitstel nadat hij geld plunderde van een lagere school uit Kleine-Brogel. Hij maakte deel uit van het oudercomité en wist zo 7.775 euro achterover te drukken.

Tijdens zijn proces gaf de Nederlander de diefstal toe. Hij stelde een verleden van financieel geknoei met zich mee te slepen. De veertiger was naar België afgezakt omdat ze in Nederland beslag op zijn inkomen hadden gelegd. Als lid van het oudercomité van de lagere school van Kleine-Brogel werd de kat bij de melk gezet. Tussen oktober 2018 en februari 2019 wist de dader zich te verrijken. Het was de penningmeester die op het bedrog uitkwam.

Al snel kwamen er meerdere ongeoorloofde transacties naar boven, zoals verschillende tankbeurten en geldafhalingen. Telkens sprak hij de belofte uit om de totale som van 7.775 euro terug te betalen. Op een moment vervalste de verdachte zelfs een document in naam van KBC dat hij een groot bedrag zou krijgen. De Peerse school heeft het geld inmiddels terug als gevolg van een bemiddelingsprocedure. Die procedure hield ook het vervullen van 70 uur dienstverlening in. Daar liep het mis. De betichte klopte maar 37 uur en kwam af met tal van uitvluchten zonder concrete bewijzen. Daarop kreeg hij een boete van 500 euro opgelegd, maar betaalde die evenmin. Het komt hem nu op 1 jaar cel met uitstel te staan en 800 euro boete effectief. De proceskosten van net geen 300 euro zijn eveneens voor zijn rekening.