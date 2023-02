Scheiden de wegen van Radja Nainggolan en boezemvriend nu al? “Trainer De Rossi op weg naar de uitgang bij SPAL”

Radja Nainggolan heeft nog niet al te veel plezier beleefd aan zijn overstap naar het Italiaanse SPAL. Toch niet op sportief vlak, want de ploeg leed ook na twee matchen met Nainggolan dure nederlagen onderaan de tweede klasse.

Nainggolan trok enkele weken geleden bewust naar SPAL en de Italiaanse tweede klasse omdat hij daar herenigd zou worden met zijn maatje Daniele De Rossi. Met hem speelde de voormalig Antwerp-speler samen bij AS Roma. Bij SPAL is De Rossi nu trainer, maar de vraag is: hoe lang nog?

In de twee voorbije matchen, waarin Nainggolan bij zijn debuut al een goal en een assist liet optekenen, sprokkelde SPAL geen enkel punt. De stoel van De Rossi wankelt na dit weekend des te meer. Niet onlogisch als je ziet dat het team uit Ferrara slechts drie keer wist te winnen in de zestien matchen dat De Rossi er de plak zwaait. Bovendien staat SPAL pas achttiende in de Serie B.

In Italiaanse media, zoals de Gazzetta dello Sport, klinkt dat De Rossi eerstdaags de laan uitgestuurd wordt. Zijn opvolger zou al klaar staan in de naam van Massimo Oddo. Wordt snel vervolgd.