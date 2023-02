Topaffiche in de Youth League: KRC Genk loot Atlético Madrid in 1/8ste finales

De Genkse jonkies krijgen hun gehoopte topaffiche in de Youth League. Op 28 februari of 1 maart wacht hen een kraker in en tegen Atlético Madrid.

KRC Genk ging dit seizoen in het kampioenenspoor van de Youth League al voorbij het Tsjechische Slavia Praag en het Noord-Ierse Coleraine. In de barrages werd vorige week na strafschoppen de maat genomen van Juventus. De Italianen waren tweede geworden in hun groep in het Champions League-spoor, waar de poules identiek waren aan die van de eerste elftallen in het kampioenenbal. Atlético Madrid was als groepswinnaar in het Champions League-spoor rechtstreeks verzekerd van een plaats bij de laatste zestien.

De winnaar van het duel neemt het in de kwartfinale op tegen AC Milan of het Oekraïense Ruh Lviv. Vervolgens wacht voor de winnaar in de kwartfinales een duel met de winnaar van het duel tussen AC Milan en het Oekraïense Ruh Lviv, op 14 of 15 maart. De Final Four van de Youth League vindt van 21 tot 24 april plaats in het Zwitserse Nyon.