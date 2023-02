Duitse balletdirecteur valt recensente aan met hondendrol in Hannover

De hoofdchoreograaf en directeur van het Staatsballett Hannover, Marco Goecke, heeft zaterdagavond een recensente van de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) met een hondendrol besmeerd. Op de première van het ballet Glaube - Liebe - Hoffnung (Geloof - Liefde - Hoop) in het Opernhaus Hannover heeft hij Wiebke Hüster eerst verbaal en dan fysiek aangevallen. Dat schrijven Duitse media. “We nemen de opzettelijke kleinering en vernedering, die uit de voorbereide uitwerpselenaanval blijkt, zeer serieus”, klinkt het in de FAZ.

“Kennelijk geprovoceerd door haar recensie van ‘In the Dutch Mountains’, zijn balletavond in Den Haag, bedreigde hij haar eerst met een ‘verbod het huis te betreden’ en wierp hij haar voor de voeten dat ze verantwoordelijk was voor de opzeggingen van de abonnementen in Hannover. Steeds meer uit zijn lood geslagen, werd Goecke uiteindelijk handtastelijk: hij haalde een papieren zakje tevoorschijn met dierenuitwerpselen en trakteerde het gezicht van onze danscritica op de inhoud”, schetst de FAZ in zijn cultuurkatern.

De politie onderzoekt het incident en er is aangifte gedaan. Dat heeft Hüster ook bevestigd aan het Duitse persagentschap dpa. “Maar wij, het culturele katern van deze krant, beschouwen deze vernederende daad niet alleen als feiten van lichamelijk letsel, maar ook als een intimidatiepoging tegenover onze vrije, kritische kunstbeschouwing”, klinkt het nog in het cultuurkatern. De aanval “getuigt van het noodlottige zelfbesef van een persoonlijkheid in sterk gesubsidieerde leidersfunctie, die meent boven alle kritische beoordeling verheven te zijn en in een twijfelgeval ook door het aanwenden van geweld zijn gelijk te kunnen halen”, aldus de krant.

Ook de Staatsoper Hannover heeft het incident bevestigd. Aan de journaliste zijn persoonlijk en publiekelijk excuses aangeboden. Arbeidsrechtelijke maatregelen tegen Goecke worden onderzocht, aldus de verklaring.

Frank Rieger, regionale voorzitter van het Deutscher Journalisten-Verband (DJV) in Nedersaksen, heeft het incident op Twitter “ook een aanval op de persvrijheid” genoemd.