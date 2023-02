Patrick Dewael opnieuw opgenomen in het ziekenhuis met complicaties na zware hartoperatie

De liberale frontman Patrick Dewael (68) onderging eind januari een zware hartoperatie in het UZ Leuven. Naast een nieuwe hartklep en overbrugging hadden de artsen ook een ablatie (specifieke behandeling tegen hartritmestoornissen) uitgevoerd. Vijf dagen later mocht Dewael alweer naar huis om te herstellen.

LEES OOK. Patrick Dewael herstelt goed van hartoperatie

Maar wat later ondervond hij toch klachten en werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. “Er waren complicaties vanwege een ontsteking. Ik heb dat in het ziekenhuis laten verhelpen en ben nu weer een week thuis. Ik kijk aan tegen een herstelperiode van zes tot acht weken. Momenteel ben ik nog steeds snel moe maar ik laat regelmatig wel wat signataires van het stadhuis overbrengen. Helemaal niets doen is niet aan mij besteed.”