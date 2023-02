Tottenham moet Rodrigo Bentancur de rest van het seizoen missen met gescheurde kruisbanden

Tottenham kan dit seizoen niet meer rekenen op middenvelder Rodrigo Bentancur. De 25-jarige Uruguayaan liep zaterdag in de met 4-1 verloren competitiewedstrijd bij Leicester City een scheur op in de voorste kruisbanden van de linkerknie. Dat meldden de Spurs maandag. Bentancur moet geopereerd worden.

De Uruguayaan was dit seizoen goed voor achttien wedstrijden (vijf goals) in de Premier League. In de Champions League kwam hij in alle zes de groepsmatchen in actie. Coach Antonio Conte zag zo een derde belangrijke speler uitvallen. Doelman Hugo Lloris liep vorige week ook een knieblessure op en staat verschillende weken aan de kant. Middenvelder Yves Bissouma werd vrijdag geopereerd aan een stressfractuur in de linkerenkel.

Tottenham staat momenteel vijfde in de Premier League. Dinsdag wacht de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League, bij AC Milan.